Festa SSC Napoli, 700 invitati a Pietrarsa: ADL invita anche le Napoli Legends

Festa di fine anno del Napoli a Pietrarsa con 700 invitati: De Laurentiis coinvolge anche le Napoli Legends.

Grande festa di fine anno per la SSC Napoli, in programma domani, lunedì 30 novembre, a Pietrarsa. All'evento organizzato dal club azzurro parteciperanno circa 700 invitati, tra cui anche le Napoli Legends, l'associazione composta dagli ex calciatori partenopei già protagonisti delle celebrazioni per il centenario. Come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis a invitare gli ex giocatori azzurri.

Napoli, Cannavaro, De Sanctis e Schwoch alla festa di Pietrarsa

Tra i protagonisti della serata ci saranno anche Paolo Cannavaro, Morgan De Sanctis e Stefan Schwoch. Alessandro Picardi, presidente delle Napoli Legends, ha sottolineato l'importanza del rapporto di collaborazione instaurato con la società partenopea: “Celebrare i cento anni del Napoli significa certamente guardare al presente e al futuro e soprattutto riconoscere il valore degli uomini che hanno contribuito a costruire questo patrimonio sportivo culturale ed emotivo”.