Il Milan di Amorim sbriciola i numeri di Allegri: ha già segnato il 53% dei gol dell’anno scorso

Il Milan di Amorim ha segnato 28 gol in 12 giornate, dieci in più rispetto alla scorsa stagione con Allegri.

Il Milan di Ruben Amorim ha decisamente migliorato il proprio rendimento offensivo rispetto alla scorsa stagione, quando sulla panchina rossonera sedeva Massimiliano Allegri. Come evidenzia l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Diavolo ha realizzato 28 reti nelle prime 12 giornate di Serie A, ben dieci in più rispetto alle 18 messe a segno nello stesso periodo dello scorso campionato. La media realizzativa è passata da 1,50 a 2,33 gol a partita, con un incremento del 55,6%.

Milan, già realizzato il 53% dei gol della scorsa stagione

Ancora più significativo è il confronto con il bottino complessivo della passata stagione. Il Milan di Allegri aveva concluso il campionato 2025/26 con 53 reti all'attivo, mentre la formazione di Amorim, dopo meno di un terzo del torneo, ne ha già realizzate 28, pari al 53% del totale della precedente annata. Mantenendo l'attuale media realizzativa, i rossoneri chiuderebbero il campionato con circa 89 gol.