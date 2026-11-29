Infortunio De Bruyne, svelati i tempi di recupero: ecco quando può rientrare

De Bruyne salta il Sassuolo per un affaticamento muscolare: previsto uno stop di una settimana, possibile rientro contro il Lecce.

Non destano particolare preoccupazione le condizioni fisiche di Kevin De Bruyne, costretto a saltare la trasferta odierna del Napoli contro il Sassuolo. Il centrocampista belga ha accusato un affaticamento muscolare al rientro da Manchester, che dovrebbe costringerlo a una settimana di riposo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il calciatore avrebbe dovuto riposare già contro il Torino, salvo poi essere chiamato in causa a seguito dell'infortunio di Vergara.

Napoli, De Bruyne punta il rientro contro il Lecce

Massimiliano Allegri e lo staff medico azzurro hanno deciso di non correre rischi, concedendo al centrocampista il tempo necessario per recuperare la condizione fisica. Come riferisce il quotidiano partenopeo, tecnico e medici “sperano di averlo a disposizione innanzitutto per il Lecce, poi soprattutto per il Brugge in Champions”. Il belga potrebbe dunque tornare a disposizione già sabato 5 dicembre al Maradona.