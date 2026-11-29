Inter-Genoa, rigore molto dubbio: decisione in controtendenza rispetto alle direttive di Orsato

Il Corriere dello Sport solleva dubbi sul rigore concesso all'Inter contro il Genoa per il contatto tra Barella e Otoa.

Il netto successo dell'Inter contro il Genoa per 4-0 è accompagnato dalle polemiche per il calcio di rigore assegnato ai nerazzurri nel finale del primo tempo. A sollevare dubbi sulla decisione arbitrale è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che analizza il contatto in area tra Nicolò Barella e Sebastian Otoa. Se in presa diretta l'intervento del difensore rossoblù sembra irregolare, le immagini del replay alimentano le perplessità: nonostante il ritardo nel movimento di Otoa, sarebbe infatti Barella a finire con il piede destro sull'avversario.

Inter-Genoa, rigore dubbio: manca uniformità di giudizio

La concessione del penalty appare in controtendenza rispetto al metro di giudizio indicato dal designatore arbitrale Daniele Orsato, orientato a non sanzionare i contatti di lieve entità. Una decisione favorevole alla formazione di Cristian Chivu che riaccende il dibattito sull'uniformità arbitrale in Serie A. L'assenza di Open VAR, inoltre, non contribuisce a fare chiarezza sugli episodi controversi. La necessità di adottare criteri omogenei nella valutazione dei contatti in area di rigore resta fondamentale per garantire la regolarità del campionato.