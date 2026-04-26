Conte-ADL evitano di parlare in pubblico di futuro: resta aperta riflessione sul modulo

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Il faccia a faccia tra presidente e allenatore non ha ancora una data certa, anche se dovrebbe avvenire nelle prossime settimane.

In casa Napoli resta aperto il tema legato al futuro di Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte. Dopo le dichiarazioni delle scorse settimane, entrambi hanno scelto di non esporsi pubblicamente, rimandando ogni discorso a un confronto privato. L’allenatore ha ribadito di avere ancora un anno di contratto, ma sarà necessario un chiarimento per capire se ci sono le condizioni per proseguire insieme. Come sottolinea La Repubblica, resta aperta anche una riflessione sul progetto tecnico, con la possibilità di vedere un Napoli più offensivo, magari con un cambio di sistema di gioco.

Il summit decisivo e gli scenari possibili

Il faccia a faccia tra presidente e allenatore non ha ancora una data certa, anche se dovrebbe avvenire nelle prossime settimane. Tra le ipotesi circolate c’è quella di un incontro dopo la matematica qualificazione alla Champions League, ormai vicina, con al Napoli che mancano pochi punti per raggiungere l’obiettivo. Dal confronto dipenderà la scelta finale: continuare insieme il percorso, dando seguito a un ciclo vincente, oppure chiudere un biennio ricco di successi tra scudetto, Supercoppa e qualificazione europea.