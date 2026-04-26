Se c'è Rrahmani, il Napoli subisce molti meno gol: il dato è clamoroso

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Contro la Cremonese si è rivisto un Napoli più ordinato e sicuro, anche grazie alla guida del centrale kosovaro, vero perno del reparto arretrato.

Il ritorno di Amir Rrahmani non è passato inosservato. Contro la Cremonese si è rivisto un Napoli più ordinato e sicuro, anche grazie alla guida del centrale kosovaro, vero perno del reparto arretrato. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, “lo stato di salute del Napoli dipende anche dalla sua presenza”. I numeri sono eloquenti: con Rrahmani in campo gli azzurri subiscono circa 0,76 gol a partita, senza si sale a 1,48, praticamente il doppio.

Senza Rrahmani il Napoli incassa quasi sempre gol

Non solo statistica: “Dirige il terzetto con precisione, conosce i tempi e dà equilibrio”, permettendo anche ai compagni di rendere meglio. In Champions, ad esempio, senza di lui il Napoli ha sempre incassato gol. Non a caso viene definito il “Ministro della Difesa”. Tra infortuni e assenze pesanti, la sua mancanza ha inciso più di tutte. Ora il Napoli lo ritrova: e con lui ritrova anche stabilità