Roma su Manna, spunta la reazione del ds: questa la sua idea per il futuro
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Non solo i calciatori: anche Giovanni Manna attira attenzioni di mercato. Il direttore sportivo del Napoli è finito nel radar della Roma.
Non solo i calciatori: anche Giovanni Manna attira attenzioni di mercato. Il direttore sportivo del Napoli è finito nel radar della Roma, pronta a riorganizzare l’area dirigenziale. Il dirigente è lusingato dall’interesse giallorosso, ma è pienamente motivato dall’esperienza a Napoli”. Il contratto lungo e la centralità nel progetto azzurro rappresentano fattori decisivi.
Manna non apre alla Roma
L’idea è chiara: “Continuare a scrivere pagine di storia e costruire un Napoli ancora più forte”. Nessuna apertura, dunque, a un trasferimento nella Capitale. Manna guarda avanti con ambizione: l’obiettivo è rilanciare il club e tornare a inseguire lo scudetto. A scriverlo è Il Mattino.
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