Corbo: "Conte si era ingarbugliato, ma bastava togliere i peggiori delle ultime gare"

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Nel suo editoriale su La Repubblica, Antonio Corbo legge il successo del Napoli contro la Cremonese come una svolta netta nella stagione

Una vittoria che vale più dei tre punti. Nel suo editoriale su La Repubblica, Antonio Corbo legge il successo del Napoli contro la Cremonese come una svolta netta nella stagione. “Un uomo e la sua squadra si ribellano insieme”, scrive, sottolineando come la gara rappresenti “un punto di confine tra due Napoli: quello lento, afflitto da problemi fisici, e questo che corre feroce e leggero”.

Corbo su Repubblica: "Bastava togliere i peggiori..."

Nel mirino anche il recente passato di Conte: “Si era ingarbugliato in formazioni ripetitive, stentava a uscirne come da un labirinto”. Poi la svolta: “Ha corretto la formazione, togliendo i peggiori delle ultime prove, e ha liberato quella grinta che solo lui sa trasmettere”. Il risultato è evidente: “I giocatori e lui sono diventati una cosa sola, un solo branco di lupi, aggressivo, implacabile, vincente”.