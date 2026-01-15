Conte cambia di nuovo il Napoli: subito tre novità col Sassuolo

vedi letture

Tre pari di fila, due di fila al Maradona, e ora subito un'altra chance per il Napoli. Sabato si torna di nuovo a Fuorigrotta, alle ore 18, per la sfida contro il Sassuolo. Pronte altre novità di formazione dal primo minuto con Juan Jesus, ieri squalificato, Spinazzola a sinistra ed Elmas nei due dietro Hojlund. Per Neres condizioni da valutare dopo i pochi minuti di ieri con la sostituzione, mentre è sempre più vicino il rientro di Anguissa, le cui condizioni verranno monitorate in questi giorni - sta smaltendo un po' di lombalgia - ma che ormai è a un passo dal ritorno. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o Smart Tv Android.