Conte e quel vecchio soprannome: perché viene chiamato 'Martello'

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

In un lungo focus dedicato ad Antonio Conte, a due giorni dall'annuncio come nuovo allenatore del Napoli, il Corriere del Mezzogiorno si esprime così: "Perdere non gli piace affatto. E se ha accettato Napoli lo ha fatto per un solo motivo: è convinto di risollevare le sorti di una squadra caduta in basso dopo lo scudetto.

Antonio Conte è pronto, con la sua meticolosità, a imporre il suo metodo di lavoro. Se dipendesse da lui sarebbe già ad allenare a Castel Volturno. Non a caso viene definito il Martello per la sua ossessione maniacale e la precisione: punta sempre al massimo e lo pretende dai suo calciatori".