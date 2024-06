Conte è rientrato a Torino, ma non vede l'ora di cominciare: ecco quando sarà a Napoli

Antonio Conte da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. La firma è avvenuta a Roma e adesso la piazza non vede l'ora di vederlo a Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Antonio Conte da ieri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. La firma è avvenuta a Roma e adesso la piazza non vede l'ora di vederlo a Napoli. Quando arriverà in città? Lo scrive oggi in edicola La Gazzetta dello Sport: "Antonio ha una voglia matta di mettersi al lavoro, ha voluto il Napoli e - fosse per lui - già oggi sarebbe a Castel Volturno a dirigere il primo allenamento.

Conte è rientrato a Torino dalla famiglia, si regalerà qualche altro giorno di vacanza ma poi potrebbe presentarsi a Napoli già la prossima settimana quando, alcuni componenti dello staff sono attesi a Castel Volturno per una visita al centro sportivo".