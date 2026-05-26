Conte ed i motivi dell'addio: non credeva ai rientranti o di potersi ripetere

vedi letture

Una decisione tutt’altro che banale, maturata dopo attente riflessioni sul futuro tecnico della squadra.

Secondo un’analisi de Il Mattino, la scelta di Antonio Conte, ormai ex allenatore del Napoli, di rinunciare a un intero anno di stipendio, per una cifra complessiva vicina ai 18 milioni di euro considerando anche il suo staff. Una decisione tutt’altro che banale, maturata dopo attente riflessioni sul futuro tecnico della squadra.

Il quotidiano evidenzia come il tecnico salentino non fosse convinto della possibilità di lavorare ancora con alcuni calciatori destinati a rientrare in rosa e già valutati in passato. “Il futuro prevede il ritorno di calciatori che lui ha già pesato e su cui non crede possibile lavorare”, si legge nel pezzo. Da qui la convinzione di avere più da perdere che da guadagnare in una nuova stagione all’ombra del Vesuvio. Anche perché, nonostante il secondo posto ottenuto, le critiche ricevute durante l’anno non sono mancate e Conte avrebbe intravisto un percorso ancora più complicato per il futuro.