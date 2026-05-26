Italiano pronto all'addio al Bologna: oggi lo comunicherà al club

vedi letture

Questa l'anticipazione che arriva da Luca Cilli, esperto di mercato di Sportitalia, che fa il punto sull'eventuale sostituto

A breve Vincenzo Italiano comunicherà al Bologna l’intenzione di lasciare il club. Questa l'anticipazione che arriva da Luca Cilli, esperto di mercato di Sportitalia, che fa il punto sull'eventuale sostituto: "Per la sostituzione a oggi Di Francesco del Lecce e De Rossi del Genoa sono due allenatori particolarmente apprezzati. La prima scelta resta Grosso, però il vantaggio che ha la Fiorentina su di lui al momento non è colmabile".

Per quanto riguarda Italiano, come noto, è in corsa con Allegri per prendere il posto di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.