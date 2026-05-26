Addio Conte, Repubblica: "Pochi credono che si rinunci 8 mln per presunti spifferi ostili"

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Secondo un passaggio pubblicato dal quotidiano Repubblica, dietro la scelta di Conte ci sarebbero motivazioni ben più profonde

Antonio Conte e il Napoli, una separazione che continua a far discutere. Secondo un passaggio pubblicato dal quotidiano Repubblica, dietro la scelta di Conte ci sarebbero motivazioni ben più profonde delle semplici critiche ricevute durante la stagione. “Pochi credono che si rinunci ad un contratto già firmato di 8 milioni netti ed altri dieci collettivi per il team per presunti spifferi ostili”, si legge nel pezzo del quotidiano, che sottolinea come l’allenatore fosse ormai orientato verso un’altra direzione.

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“Più che l’ennesima rottamazione, aspettava magari che Conte potesse uscire dal personaggio che vince solamente gestendo giocatori strapagati e di corto orizzonte. Che volesse reinventarsi”. Un passaggio particolarmente significativo riguarda anche il ruolo del direttore sportivo Giovanni Manna e l’idea di un nuovo ciclo basato sulla valorizzazione dei giovani: “Pensate che bel gesto, ripartire insieme con Manna che sceglie giovani di talento, farli maturare, aprire il grande ciclo del buon senso”, scrive ancora Repubblica.