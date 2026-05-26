Juan Jesus, sarà addio: due idee per rinforzare la difesa
Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Corriere dello Sport, il Napoli starebbe valutando un innesto importante in difesa in vista dell’addio di Juan Jesus. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione ci sarebbe quello di Mario Gila, centrale classe 2000 reduce da quattro stagioni con la Lazio.
Tra Gila e Rafa Marin
Il futuro del difensore spagnolo in biancoceleste appare sempre più in bilico: il contratto è in scadenza tra un anno e l’ipotesi rinnovo, al momento, sembra piuttosto complicata. Per lasciarlo partire, il club capitolino chiederebbe circa 25 milioni di euro.
Sempre per il reparto arretrato, il Napoli valuterà anche la posizione di Rafa Marín, atteso al rientro dopo il prestito al Villarreal. La sua permanenza non sarebbe da escludere, ma molto dipenderà dalle idee tattiche e dalle indicazioni del prossimo allenatore azzurro.
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