Retroscena Gazzetta: ADL ha telefonato a Thiago Motta nel week-end
Il Napoli continua a riflettere sul futuro della propria panchina, ma al momento Massimiliano Allegri resta il candidato in pole. SecondoLa Gazzetta dello Sport, il tecnico livornese sarebbe ancora avanti nel duello con Vincenzo Italiano grazie a “uno status di vincente che resta comunque un valore”.
Nonostante ciò, il quotidiano invita alla prudenza, soprattutto quando si parla delle strategie di Aurelio De Laurentiis. “Mai dare nulla per scontato quando si tratta di Napoli”, scrive la La Gazzetta dello Sport, sottolineando come il club abbia continuato a sondare diversi profili negli ultimi giorni. Tra questi c’è Andoni Iraola, che però avrebbe declinato l’interesse azzurro preferendo restare orientato verso la Premier League. Sul tecnico spagnolo, inoltre, ci sarebbe anche il Milan.
Il quotidiano rivela poi un contatto telefonico avvenuto nel weekend con Thiago Motta, altro nome inserito nella lista dei possibili candidati. Segnale di come il Napoli stia continuando a valutare più soluzioni prima della scelta definitiva.
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro