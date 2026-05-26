Prima pagina Spalletti resta in sella, Tuttosport: "Il Milan caccia tutti, la Juve no”

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Caos e rivoluzione in casa Milan. La prima pagina di Tuttosport apre con un titolo eloquente: “Il Milan caccia tutti, la Juve no”.

Caos e rivoluzione in casa Milan. La prima pagina di Tuttosport apre con un titolo eloquente: “Il Milan caccia tutti, la Juve no”. Secondo il quotidiano, RedBird avrebbe deciso di avviare un profondo rinnovamento dopo una stagione deludente. In uscita ci sarebbero Allegri, Tare, Furlani e Moncada, mentre l’unica figura destinata a mantenere centralità nel progetto sarebbe Zlatan Ibrahimovic, sempre più influente nelle scelte del club.

Per la panchina prende quota il nome di Iraola, indicato come il primo profilo sondato per il post Allegri. Sul fronte Juventus, invece, Elkann non sembrerebbe intenzionato a stravolgere l’assetto attuale nonostante tensioni, risultati altalenanti e un clima sempre più pesante attorno all’ambiente bianconero.