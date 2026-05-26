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Inizia il dopo Conte, Il Mattino: “Allegri licenziato: in pole con Italiano per il Napoli”

Inizia il dopo Conte, Il Mattino: “Allegri licenziato: in pole con Italiano per il Napoli”
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Anche oggi Il Mattino dedica grande spazio al futuro del Napoli e ai movimenti sulle panchine di Serie A

Anche oggi Il Mattino dedica grande spazio al futuro del Napoli e ai movimenti sulle panchine di Serie A. Nel taglio alto della prima pagina campeggia un titolo destinato a far discutere: “Allegri licenziato dal Milan: in pole con Italiano per il Napoli”.

L’avventura di Massimiliano Allegri in rossonero è ormai finita, ma il tecnico livornese potrebbe ripartire immediatamente da un’altra big del campionato. Il suo nome, infatti, viene accostato con forza al Napoli insieme a quello di Vincenzo Italiano, entrambi considerati tra i principali candidati per la successione sulla panchina azzurra