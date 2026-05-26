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Inizia il dopo Conte, Il Mattino: “Allegri licenziato: in pole con Italiano per il Napoli”
Anche oggi Il Mattino dedica grande spazio al futuro del Napoli e ai movimenti sulle panchine di Serie A
Anche oggi Il Mattino dedica grande spazio al futuro del Napoli e ai movimenti sulle panchine di Serie A. Nel taglio alto della prima pagina campeggia un titolo destinato a far discutere: “Allegri licenziato dal Milan: in pole con Italiano per il Napoli”.
L’avventura di Massimiliano Allegri in rossonero è ormai finita, ma il tecnico livornese potrebbe ripartire immediatamente da un’altra big del campionato. Il suo nome, infatti, viene accostato con forza al Napoli insieme a quello di Vincenzo Italiano, entrambi considerati tra i principali candidati per la successione sulla panchina azzurra
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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Rassegna Stampa
Prima paginaInizia il dopo Conte, Il Mattino: “Allegri licenziato: in pole con Italiano per il Napoli”
Copertina Da 0 a 10: i nomi dei falliti di Conte, il nome che scatenerebbe una rivolta, i 2 miliardi di ADL e l'incredibile dietrofront di Sarri di Arturo Minervini
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2 Da 0 a 10: i nomi dei falliti di Conte, il nome che scatenerebbe una rivolta, i 2 miliardi di ADL e l'incredibile dietrofront di Sarri
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