Conte felice per l'addio di Osimhen: gestione complessa di un giocatore così ingombrante

"La gestione di un giocatore così ingombrante sarebbe stata tutt’altro che agevole".

Victor Osimhen era un corpo estraneo al Napoli, sin dalla passata stagione del post scudetto. Emergono novità inquietanti sull'attaccante nigeriano, che secondo quanto scrive oggi Repubblica già lo scorso anno si era allenato da solo e non in gruppo, così come stava accadendo col Napoli di Antonio Conte.

A tal proposito, il tecnico ha vissuto come una piccola liberazione la cessione in prestito al Galatasaray dell'attaccante: "Molto meglio VO9 in esilio a Istanbul che per quattro mesi fuori dalla rosa, come il tecnico leccese aveva temuto alla chiusura del mercato europeo. La gestione di un giocatore così ingombrante sarebbe stata tutt’altro che agevole".