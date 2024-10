Conte ha messo il lucchetto al Napoli: c'è un dato clamoroso in confronto all'Inter scudettata

Tre gol subiti alla prima giornata, contro l'Hellas Verona al Bentegodi, quand'era ancora un altro Napoli. Poi soltanto altri due nelle successive sei, per un totale di cinque gol incassati in sette turni di campionato. Il Napoli fa molto meglio dell'Inter dello Scudetto con Conte, con ben sei gol in meno subiti. A sottolineare il dato è il Corriere dello Sport:

"In sette giornate i campioni del 2020-2021 subirono 11 gol (35 alla fine), mentre gli azzurri sono a quota 5 con una postilla: 3 tutti alla prima con l’Hellas a Verona, unica sconfitta stagionale, e gli altri su rigore (Parma) e con un tiro da fuori (Como). La squadra ha trovato il suo equilibrio, distanze corrette e i meccanismi della fase difensiva sono in crescita costante: un fattore decisivo".