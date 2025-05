Zazzaroni: "Dopo Kvara, Conte aveva smesso di fidarsi di ADL. Poi la svolta..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale ha parlato dei retroscena relativi alla conferma di Conte sulla panchina del Napoli: "Scottato a gennaio dalla cessione di Kvara, per la cui permanenza s’era battuto l’estate scorsa, Conte aveva smesso di fidarsi del presidente. Nelle settimane che hanno preceduto il suo trionfo personale e professionale ha perciò incrementato la distanza tra sé e l’altro, lasciando immaginare che la separazione si sarebbe consumata alla fine della prima delle tre stagioni previste.

A obiettivo raggiunto, De Laurentiis, che è capace di affettuosità senza pari ma anche di rotture verbalmente cruente, ha mostrato ad Antonio il campionario completo delle garanzie e tenerezze in suo possesso riuscendo a convincerlo. Per il Napoli la permanenza dell’allenatore è una notizia bellissima in funzione della crescita della squadra".