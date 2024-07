Conte non conosce il centravanti da schierare col Modena: il Napoli prova la scossa

Una storia molto affascinante che però va scritta in fretta, considerando che Antonio Conte non ha ancora ben chiaro su quale centravanti principe potrà contare

Ci sono un belga, un nigeriano, un francese, un inglese e un napoletano: e non è mica una barzelletta, anzi. Sul Corriere dello Sport si scrive così sul tormentone estivo che riguarda il calciomercato del Napoli: l'addio di Victor Osimhen e il possibile arrivo come suo sostituto del belga di proprietà del Chelsea Romelu Lukaku.

"L'interessantissima vicenda di mercato che sta intrecciando i destini di Victor Osimhen, Romelu Lukaku, Napoli, Psg e Chelsea, l'ultimo a piombare sulla scena avvolto in un elegante abito di mercato fumo di Londra, è diventata un intrigo internazionale. Una storia molto affascinante che però va scritta in fretta, considerando che Conte non ha ancora ben chiaro su quale centravanti principe potrà contare a dieci giorni dalla Coppa Italia, ma il Napoli sta facendo di tutto per accelerare e dare una scossa definitiva".