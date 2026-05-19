Conte lascia 7mln netti a De Laurentiis: i veri motivi per l'addio al Napoli

vedi letture

Su Repubblica oggi in edicola emergono alcuni retroscena relativi all'addio ormai prossimo di Antonio Conte a Napoli. Un’emergenza senza precedenti, inizialmente utilizzata come attenuante e successivamente trasformata in motivo di critica da parte di una fetta della tifoseria. Sarebbe stato proprio quello il momento in cui nella mente del tecnico avrebbe iniziato a prendere forma l’idea di un addio anticipato. A metà aprile l’allenatore avrebbe infatti informato Aurelio De Laurentiis della propria decisione, scegliendo anche di rinunciare al ricco ingaggio da 7 milioni di euro previsto dal contratto in scadenza nel 2027.

Il presidente del club avrebbe tentato, almeno inizialmente, di convincerlo a restare, pur senza opporsi in maniera netta alla sua volontà. "Se vuole la Nazionale non lo fermerò", la frase pronunciata da De Laurentiis in America da Los Angeles. Con il passare dei giorni, però, il patron azzurro avrebbe preso atto della situazione, rassegnandosi alla possibilità di separarsi dal tecnico al termine della stagione.