Conte oggi avrà tutta la rosa a disposizione: non accadeva da 4 mesi

vedi letture

Le ultime due aggiunte in casa Napoli, Anguissa e Olivera, arriveranno oggi a Castelvolturno, come riportato da Tuttosport. Entrambi hanno appena concluso i loro impegni con le rispettive Nazionali, e Antonio Conte potrà finalmente contare su un organico al completo, eccezion fatta per il terzo portiere Contini, attualmente infortunato. Questa sarà la prima volta dal 24 novembre che il tecnico avrà a disposizione tutta la rosa.

