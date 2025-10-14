Conte oggi ritrova i primi nazionali: il programma completo e gli ultimi a tornare

Conte oggi ritrova i primi nazionali: il programma completo e gli ultimi a tornare
Oggi alle 11:50Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Oggi gli italiani in campo a chiudere il programma dei nazionali impegnati nelle partite con le rispettive squadre, intanto Castel Volturno torna ad affollarsi per preparare la sfida di sabato contro il Torino. Già in tanti oggi torneranno ad allenarsi agli ordini di Conte

"Oggi pomeriggio a Castel Volturno inizierà il rientro dei Nazionali, potrebbero tornare ad allenarsi Hojlund, Gilmour, McTominay che hanno terminato domenica sera gli impegni con Danimarca e Scozia. Si lavora per recuperare risorse: Buongiorno e Politano in questa settimana saranno pienamente in gruppo, a disposizione per Torino-Napoli, poi toccherà a Conte gestire con gradualità il rientro in campo", si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola. 