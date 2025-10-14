Gattuso punta su Spinazzola? Le probabili formazioni di Italia-Israele

Per la sfida di questa sera dell'Italia contro Israele a Udine, il ct degli azzurri Rino Gattuso ha le idee chiare con una formazione che sarà inedita rispetto all'ultima partita.

Secondo il quotidiano, infatti, l'ex allenatore del Napoli opterà per il 3-5-2 e non per il 4-4-2: davanti a Donnarumma la linea a tre sarà composta da Di Lorenzo, Mancini e Calafiori, in mediana spazio a Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali e Dimarco. In panchina Leonardo Spinazzola che contro l'Estonia era subentrato e aveva fornito l'assist per la rete di Pio Esposito. In attacco la coppia formata da Retegui e Raspadori.