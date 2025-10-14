Corsera elogia Gattuso: "Piacevole sorpresa dopo la stagione tragica di Spalletti"

vedi letture

In vista della sfida contro Israele, sul Corriere della Sera di oggi si parla di Rino Gattuso alla guida della nazionale. Solo elogi per l'ex allenatore del Napoli.

"Rino Gattuso si sta rivelando una sorpresa notevole. È, diciamo, l’allenatore di cui avevamo bisogno, dopo la stagione visionaria e tragica di Luciano Spalletti, dopo un campionato europeo in cui gli azzurri venivano presi a pallate dagli avversari, mentre il nostro ct di Certaldo stava lì a spiegarci il suo calcio relazionale, un calcio immaginifico — «Te tu sei in una zona del campo perché poi si ha la qualità di andare a giocare anche più indietro o più avanti» — e infatti i calciatori, già pigri di loro, già strapagati e appagati, avevano smesso di ascoltarlo (nello spogliatoio, chi s’allacciava gli scarpini, chi annuiva pensando a quando gli sarebbe arrivata l’ultima Porsche, chi proprio sbuffava). Gattuso si è rivelato un semplificatore".