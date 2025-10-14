Chance per Marianucci a Torino? Conte fa un ragionamento pensando al Psv

Possibile chance dal 1' per Marianucci sul campo del Torino. Come accaduto prima della gara con lo Sporting, anche stavolta Conte pensa a lui dato che non ha ancora Rrahmani. Per preservare uno tra Beukema e Juan Jesus, con il ritorno di Buongiorno da considerare, sabato Conte - come scrive La Gazzetta dello Sport - potrebbe dare spazio proprio all'ex Empoil.

"Conte non ha Rrahmani, gli rientrerà Buongiorno che non potrà essere rischiato, può puntare su Beukema ma dovrà sperare che non gli accada nulla, altrimenti a Eindhoven come farebbe, essendo Marianucci fuori lista. II rompicapo parte seconda è cominciato da un po' e comunque andrà avanti almeno sino all'immediata vigilia della partita, con Marianucci che qualche chance potrebbe averla", si legge.