Conte punterà ancora su Juan Jesus: può cambiare il mercato, il brasiliano resta?

Il Napoli è sì alla ricerca di un difensore centrale per il prossimo mercato di gennaio, ma non è detto che Juan Jesus poi vada via. Anche a guardare le ultime decisione di Antonio Conte, pronto a riconfermarlo anche contro il Venezia. Proprio il Venezia: non è un mistero che abbia pensato a JJ per rinforzare la difesa della sua squadra a gennaio.

Situazione al momento complessa, soprattutto dopo l’infortunio di Buongiorno: Conte, infatti, ha scelto di puntare su Jesus già a Marassi contro il Genoa per fare coppia con Rrahmani al centro dell’area del Napoli e lo farà ancora al Maradona tra un paio di giorni. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.