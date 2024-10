Conte ritrova Fabregas: secondo incrocio con un suo ex calciatore dopo Thiago Motta

vedi letture

Antonio Conte venerdì si ritroverà di fronte Cesc Fabregas, il tecnico del sorprendente Como che nella sua carriera di (gran) giocatore ha evidentemente avuto ottimi maestri. Uno tra loro? Proprio Conte. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Suo allenatore al Chelsea per due stagioni, dal 2016 al 2018, e dunque per l’intera parentesi del signor Antonio alla guida dei Blues. Cesc, in quel periodo di lavoro insieme, riuscì a collezionare 86 presenze tra il campionato e le coppe e 10 gol. Insieme hanno conquistato la Premier 2016-2017 e la FA Cup nella stagione successiva.

Un bell’esame per il giovane e brillante manager spagnolo che a Como, dopo aver deciso di chiudere con il calcio giocato, ha cominciato la carriera in panchina: la Primavera, la prima squadra in B e subito la promozione dall’estate 2023. E ora, la Serie A e una sfida affascinante al Maradona contro uno dei migliori in circolazione. Per la cronaca: Fabregas sarà il secondo tecnico che in questo campionato affronterà Conte dopo averlo avuto come allenatore. Il primo è stato Thiago Motta con la Juventus".