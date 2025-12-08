Conte-Spalletti, incontro ravvicinato nel post-partita: "Complimenti, quanto correte!"

Conte-Spalletti, incontro ravvicinato nel post-partita: "Complimenti, quanto correte!"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:00Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Il ritorno di Luciano Spalletti al Maradona si consuma in un clima tiepido, quasi distaccato. Qualche fischio all'annuncio dello speaker, poi spazio solo al campo: il Napoli vince, la Juventus viene rimandata e la serata scorre senza particolari tensioni.

Come racconta La Gazzetta dello Sport, il momento più significativo arriva nel post-gara, nei corridoi dello stadio, dove Spalletti e Conte si incrociano in un rapido ma significativo scambio di battute. “Complimenti, quanto correte”, dice il CT azzurro al tecnico del Napoli, che ricambia con un sorriso. Un incontro simbolico, tra passato e presente del club.