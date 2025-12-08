Napoli stellare con la Juventus: la reazione di ADL nei confronti di Conte

Il Napoli conquista la terza vittoria consecutiva e Antonio Conte esce dal trittico più difficile della stagione con una consapevolezza nuova. Come riporta La Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno ritrovato compattezza e identità: una squadra granitica, proprio come il suo allenatore, capace di battere ancora la Juventus facendo crescere la nostalgia nei tifosi bianconeri.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, orgoglioso della prova e del lavoro di Conte, non ha perso tempo ed è stato pronto alla consueta celebrazione sui social. Un successo che rilancia ambizioni e spirito del gruppo.