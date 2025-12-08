Neres e la dedica dopo il primo assist: ecco chi ha indicato

Tuttosport mette in copertina il Napoli e la sua prova di forza al Maradona, sottolineando come la squadra di Conte abbia giocato con una ferocia quasi scientifica. L’unico rammarico, scrive il quotidiano, è non aver trasformato in un vantaggio più ampio la superiorità mostrata soprattutto nella prima parte di gara.

Tra i protagonisti assoluti spicca David Neres, descritto come il vero uomo-chiave del match. Secondo il giornale, Conte aveva immaginato proprio questo tipo di partita e non si è lasciato turbare nemmeno dalle scelte iniziali: anzi, si è quasi compiaciuto vedendo Cabal, giudicato troppo morbido per contenere un Neres definito “il giocatore più in forma della Serie A”. Da quella corsia nasce infatti il gol che sblocca la gara, una rete preparata nei dettagli. Non sorprende, dunque, che dopo l’esultanza il brasiliano indichi Stellini: un gesto che, per Tuttosport, conferma quanto quel vantaggio fosse stato studiato a tavolino.