Contratto Insigne con Toronto entro marzo: ci sono 6mln di bonus individuali

"Il Toronto ha intensificato il pressing con una proposta faraonica per Insigne e il suo agente Vincenzo Pisacane: un quinquennale da 10 milioni di dollari di base fissa a stagione più 6 di bonus per gol e assist". Anche sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si parla del futuro del capitano del Napoli.

"Il trasferimento avverrebbe in estate a parametro zero anche se il contratto fosse depositato entro marzo. La trattativa è in fase avanzata, si discute di bonus e benefit: Insigne è fortemente tentato dalla prospettiva del trasferimento in Canada. Nella Major League Soccer ogni club può tesserare tre giocatori designati, cioè calciatori il cui compenso totale e i costi d’acquisizione superano il massimo tetto del budget salariale sotto la responsabilità finanziaria del club".