Contro il Torino potrebbe esserci il neo sindaco Manfredi sugli spalti

Domenica in tribuna d’onore per la gara contro il Torino è atteso il neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi (lunedì si insedierà). Il professore non ha mai nascosto la sua passione juventina, ma nonostante le polemiche in campagna elettorale il voto non ha avuto influssi da tifo. Anche perché Manfredi ha professato la sua speranza che il Napoli vinca e diventi a livello internazionale un club di riferimento. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.