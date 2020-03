Coppa Italia, l'Inter crede nella rimonta sul Napoli: adesso ha anche uno stimolo in più

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna si sofferma anche sul ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter. Si riparte dall'1-0 in favore dei partenopei dell'andata, ma in vista del ritorno al San Paolo, in programma per giovedì prossimo, i nerazzurri cominciano a credere nella rimonta. E adesso - si legge - ci sarebbe anche una spinta motivazionale in più che nasce dalla possibilità di giocare a San Siro la finale. A Napoli Conte ha già vinto 3-1 quest'anno, dovesse riuscirci di nuovo volerebbe in finale.