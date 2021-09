Corbo: "Anguissa promosso, Giuntoli lo seguiva da tempo e l'ha preso per una cifra irrisoria"

Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive, a proposito dell'ultimo colpo di mercato del Napoli: "Zambo Anguissa promosso. Mezzala che contrasta e sostiene Fabiàn Ruis. Giuntoli lo seguiva da tempo. L’ha afferrato a costo irrisorio, per ora. Ventisei anni a novembre, può essere riscattato a fine stagione dal Fulham. Tre milioni l’anno, 15 per il cartellino, operazione da 21 lordi".