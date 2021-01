Corbo attacca: "Due gol presi appena tornati al 4-2-3-1, Gattuso si incarta sul modulo"

“Si era incartato in un modulo interessante (4-2-3-1) ma inapplicabile, per un tandem di mediani troppo debole per le pessime condizioni di Bakayoko e l’anarchia tattica di Demme". Scrive così Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica, soffermandosi sulla questione modulo in casa Napoli.

"Il ripristinato 4-2-3-1 dura un paio di minuti, e lo Spezia è già in rete con Gyasi, palermitano di origine ghanese, altra frustata del napoletano Acampora. Stanchezza, tremore, l’ossessione di un modulo che riappare indefinito come nelle giornate peggiori, l’effervescenza di Farias c’è tutto per dare al Napoli subito un contrordine. Ecco. Ritorni umile, lucido, fluido nel modulo giusto. Come nel primo tempo. Non può produrre altri film il presidente per domare ancora una volta una squadra di sauri bradi”.