Roma, Gasperini non sarà in panchina col Napoli: al suo posto l'amuleto Gritti
Gian Piero Gasperini non sarà in panchina nel big match di domenica tra Roma e Napoli, uno scontro diretto che può pesare in modo significativo sulla corsa al vertice della Serie A. Il tecnico sconterà la squalifica rimediata dopo il cartellino rosso contro la Cremonese, arrivato per le proteste rivolte al quarto uomo.
A prendere le redini della squadra sarà il suo storico vice, Tullio Gritti, uomo di fiducia assoluta e perno dello staff. Il tandem Gasperini Gritti è rodato da anni di collaborazione: solo nel periodo atalantino, dal 2016 al 2021, Gritti ha sostituito il tecnico in 35 partite, entrando altre 16 volte a gara in corso e collezionando 12 vittorie, un pareggio e appena 3 sconfitte, come ricorda Il Messaggero.
Da 0 a 10: l'infame bugia della sosta, la smentita clamorosa di Conte ad ADL, la bufala su Politano e la canzone di Neres e Lang di Arturo Minervini
