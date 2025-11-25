Hojlund ha lanciato un messaggio a Conte nella rifinitura

Lo racconta Repubblica, che sottolinea come il centravanti sia il punto di riferimento designato dell’attacco azzurro.

Rasmus Hojlund ha mandato un segnale chiaro ad Antonio Conte durante la rifinitura di ieri a Castel Volturno. L’attaccante danese è carico, determinato e con un obiettivo preciso: tornare al gol questa sera al Maradona contro il Qarabag. Lo racconta Repubblica, che sottolinea come il centravanti sia il punto di riferimento designato dell’attacco azzurro.

Secondo il quotidiano, Conte lo ha gestito con attenzione contro l’Atalanta, inserendo Lucca soltanto nell’ultimo quarto d’ora. Hojlund vuole essere decisivo, proprio come accaduto contro lo Sporting Lisbona nell’unica vittoria del Napoli in Champions, quando sfruttò alla perfezione gli assist di Kevin De Bruyne.