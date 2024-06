Corbo: "Conte solleva Edo: con Oriali isolerà il gruppo da procuratori e dirigenti"

Il quotidiano Repubblica, parlando di Conte al Napoli, fa una rivelazione sul ruolo del suo staff

TuttoNapoli.net

Il quotidiano Repubblica, parlando di Conte al Napoli, fa una rivelazione sul ruolo del suo staff con l'editoriale di Antonio Corbo: "L’altra pedina è Lele Oriali, l’uomo della svolta per Madrid ’82. Dalla gara con il Camerun in poi Bearzot ebbe un mediano meno difensivo ma di più dinamica intelligenza. Isolerà il gruppo Conte da procuratori e dirigenti, sollevando anche Edoardo De Laurentiis, vicepresidente, da compiti inferiori al ruolo ma superiori alla sua esperienza.

Niente di peggio che portare gli ordini del padre ad una squadra ostile, come quella sera del 5 novembre 2019, la scintilla della rivolta, con Allan e Insigne ribelli non gestiti. Valentina invece proseguirà nel marketing, si è distinta per inventiva, e avrà tempo per sostenere il rapper Geolier".