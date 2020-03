Corbo: "Gattuso nell'incontro con ADL non si è mostrato entusiasta di Belotti"

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, parla della questione bomber per il prossimo mercato del Napoli: “Belotti sembrava l’obiettivo, si legge, ma nell’ultimo incontro con il presidente e con Giuntoli Gattuso ha mostrato un tiepido entusiasmo per Belotti” scrive Corbo nel suo pezzo di oggi.

Su Icardi invece scrive come ‘i mancati introiti di Champions scoraggiano nuovi tentativi per Icardi” ribandendo come l’erede di Milik debba ancora essere trovato.