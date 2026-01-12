Corbo: "Lo statuario Milinkovic ha una resa preventiva sul diagonale Dimarco"

"Grazie al Napoli si è dissolto il rischio di una decisione un po’ fiscale, e di una immeritata fuga". Così scrive Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, analizzando il 2-2 di San Siro: "È rimasta impigliata nella ben studiata e ancora meglio giocata tattica del Napoli. Neanche dieci minuti ed il Napoli rischia di sfasciarsi. Proprio nel momento di massima intensità, l’Inter esce dallo stupore di sentirsi sotto assedio e trova due complici.

McTominay si fa travolgere da Zielinski a centrocampo e sull’azione conclusa dall’irrefrenabile Dimarco lo statuario Milinkovic Savic ha una resa preventiva. Fermo sul diagonale del perfido biondo tutto sinistro dell’Inter. Notevole la reazione del Napoli: piuttosto che avvilirsi riparte proprio con il giocatore psicologicamente scosso, McTominay".