Corbo: "Lobotka distribuisce passaggetti inutili come bolle di sapone"

Antonio Corbo, sulle pagine di Repubblica, analizza così la prestazione della mediana azzurra nella sfida alla Real Sociedad: “Mai insieme finora: Demme (il migliore) è al centro tra il solido Bakayoko a destra e Lobotka (il peggiore) che distribuisce passaggetti inutili come bolle di sapone. Dietro c’è tuttavia come una polizza assicurativa Koulibaly, il colosso dei bei tempi, ed il portiere Ospina che lascia il ricordo di una manata in volo su Portu”.