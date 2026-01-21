Corbo punge Buongiorno: "Specialista nel cadere nella trappola dei rigori"

vedi letture

Undici contro dieci, il Copenaghen che sembra arrugginito dopo la lunga sosta, il controllo indiscusso della partita è del Napoli. Così scrive Antonio Corbo su Repubblica all'indomani del pari in terra danese: "Quando Buongiorno specialista nel cadere nella trappola dei rigori ne concede uno. Erano appena entrati Lang e Olivera sulla loro consueta fascia sinistra, rilevando il più che sufficiente Vergara e Spinazzola. Riappare Conte, ritira Gutierrez ed Elmas per dare più forza all’attacco con Ambrosino e peso con Lucca.

È l’ultimo tentativo disperato per sfruttare il vantaggio numerico, con il Copenaghen che si sistema con astuzia, difesa e contropiede, fa quel che può. Lascia il generoso ricordo della sua vocazione a combattere Hojlund, danese che meritava la zampata per chiudere i conti con la sua vecchia squadra. Con un fallaccio non punito su Lang sfuma il breve sogno del Napoli di ribaltare tutto quello che gli era ostile".