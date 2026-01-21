Suicidio in Danimarca, Repubblica: "Gettata via occasione colossale"

Il Napoli è riuscito a mettersi nei guai e ha accusato il colpo anche dal punto di vista psicologico. Così l'edizione odierna di Repubblica analizza il pareggio sul campo del Copenaghen: "Conte ha gettato nella mischia per disperazione l’altro giovane Ambrosino e poi Lucca, ma l’unico assalto l’ha portato con uno stacco aereo Olivera (39’).

Palesi la stanchezza e il nervosismo degli azzurri, che si sono gettati all’assalto nel finale quasi per forza di inerzia. Ma Lucca ha avuto il match ball al 90’ e lo ha gettato via in modo scellerato, tiro alto. Inutili pure i 6’ di recupero. Lucca ha sbagliato di testa e il risultato non è cambiato più. Occasione gettata via colossale. Per evitare l’eliminazione resta ora solo una chance: al Maradona con il Chelsea. Non sarà facile dopo il suicidio in Danimarca".