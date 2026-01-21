Biasin attacca Conte: "Ricordate cosa diceva lo scorso anno di chi aveva doppio impegno?"

Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, torna ad attaccare il tecnico del Napoli: "Così Antonio Conte prima di FC Copenhagen-Napoli:

“Gli assenti? Proveremo a fare un’impresa ma nessuno di noi è un mago. È evidente che siamo in grandissima difficoltà: ci sono annate strane, forse arriva tanta negatività da altre parti…”.

E ancora: “Questa è la quarta partita in nove giorni, è una cosa assurda. Chi fa il calendario dovrebbe passarsi la mano sulla coscienza, si sottopongono i calciatori a stress fisici e mentali molto dispendiosi”.

Avrebbe tutto molto senso se non fosse per due questioni. Un anno fa, rivolto a chi aveva il doppio impegno, diceva così: “Hai voluto la bicicletta? E ora pedala”. Pareggiare in 11 contro 10 contro il Copenhagen e mettere insieme 8 punti in 7 partite non è accettabile nemmeno se sei incrociato all’inverosimile. E questo lo sa benissimo anche lui.