Il Napoli si rovina da solo, Il Mattino: "Il pareggio è una sciagura!"

"Il Napoli si rovina da solo: il sipario non cala ancora sul destino in Champions ma questo pareggio per 1-1 a Copenaghen è una sciagura". Questo il duro commento presente sull'edizione odierna de Il Mattino: "Non c’è redenzione per gli azzurri, in terra danese, né pietà: in superiorità numerica per praticamente un’ora, si fanno rimontare dai danesi in una partita sconcertante. Primo tempo ottimo, concluso col gol di McTominay e ripresa di totale bambola, perché affondano tutti, con una spocchia inspiegabile.

E che il Napoli, d’un colpo, vada in tilt (e non solo Buongiorno che provoca il rigore dell’1-1) lo si vede dall’angoscia che si impadronisce delle loro povere anime appena le cose iniziano a franare. Ci sono ancore delle speranze di proseguire il cammino ma bisognerà battere il Chelsea. Non impresa titanica, ma per questo Napoli tutto è (im)possibile. Questo, però, è un pareggio grave e pesante come una sconfitta perché compromette dannatamente la situazione. Ma resta la rabbia perché il Napoli in 11 contro 10 sapeva cosa aspettarsi dal Copenaghen ma non ha fatto molto per adattarsi. Ed è andato a fondo".