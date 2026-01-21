Stones offerto al Napoli, Il Mattino: "Risposta secca del club"
TuttoNapoli.net
In un Napoli in evidente difficoltà non c’è comunque spazio per operazioni fuori contesto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro avrebbe ricevuto una telefonata dai rappresentanti di Jhon Stones, difensore capace in passato di agire anche da centrocampista e in scadenza di contratto con il Manchester City.
La risposta del club partenopeo, però, è stata netta: il profilo dell’inglese non rientra nei piani e non suscita interesse per il club azzurro, che attende altre tipo di occasioni dal mercato.
Zambardino sul CdM: "Non vorremmo che la squadra risentisse delle polemiche tra staff tecnico e medico"
Conte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
Conte in conferenza: "Zero attenuanti! L'abbiamo buttata nel 2T. Mercato? Non so se club interverrà"
25 gen 2026 18:00
