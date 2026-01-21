Stones offerto al Napoli, Il Mattino: "Risposta secca del club"

Stones offerto al Napoli, Il Mattino: "Risposta secca del club"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

In un Napoli in evidente difficoltà non c’è comunque spazio per operazioni fuori contesto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro avrebbe ricevuto una telefonata dai rappresentanti di Jhon Stones, difensore capace in passato di agire anche da centrocampista e in scadenza di contratto con il Manchester City.

La risposta del club partenopeo, però, è stata netta: il profilo dell’inglese non rientra nei piani e non suscita interesse per il club azzurro, che attende altre tipo di occasioni dal mercato.