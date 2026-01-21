Gazzetta impietosa: "Assenze non giustificano questa figuraccia! C'erano mezzi per vincerla"

Le tante assenze non giustificano e non attenuano la figuraccia in Danimarca. Questo il commento della Gazzetta dello Sport dopo il deludente pareggio col Copenaghen: "Il Napoli aveva i mezzi per portare a casa la vittoria, anche perché dal 35’ del primo tempo ha goduto dell’uomo in più per l’espulsione di Delaney. I contiani hanno approfittato subito della superiorità, con il gol del solito McTominay, uno dei pochissimi azzurri degni di rimanere in Champions, ma nella ripresa sono riusciti a farsi rimontare.

Buongiorno ha regalato un rigore al Copenaghen, Larsson se l’è fatto parare da Milinkovic, però ha segnato sulla respinta, e l’1-1 è rimasto tale per i 25 minuti restanti, recupero incluso. È incredibile che il Napoli campione d’Italia non abbia vinto questa partita".